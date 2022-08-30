Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Konuk olduğu Youtube kanalı @gercektivi’de 15 Temmuz’a ilişkin açıklamalarda bulunan Nihal Olçok, 15 Temmuz’dan en karlı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çıktığına işaret etti. “Sistemi değiştirdiler. 15 Temmuz tek adam rejiminin miladıdır. Başkanlık sistemi kimi bugün tek adam yapmışsa o kazanmıştır” dedi.







KESKİN NİŞANCILARI GÖRENLER SUSTURULDU

15 Temmuz gecesine ilişkin bir sırrı daha ifşa eden Olçok, “O gece keskin nişancıları gören gaziler, ‘Türk ordusunda keskin nişancı birimi olmadığı için devlet ve ordu mağdur olur’ diye ikna edilerek duruşmalarda susturuldu” dedi.





SEDAT PEKER’DEN YARDIM TALEP ETMİŞTİ



15 Temmuz’un aydınlatılması konusundaki çabaları sonuçsuz kalan Olçok dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker’i etiketleyerek, “Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi @sedat_peker’e sesleniyorum. “Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama bende bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum… Hemde göründüğümden çok daha fazla” demişti. Olçok’un paylaşımını Peker retweet etmişti.



