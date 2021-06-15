Peker: Soylu, Veyis Ateş’e Mercedes araba ve koruma verdi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk sunucusu Veyis Ateş’e devlete ait Mercedes araba ve polis koruması verdiğini iddia etti.







Peker, Twitter’den yaptığı paylaşımda, sunucu Veyis Ateş’e İçişleri Bakanı Soylu’un makam arabası ve koruma verdiği iddiasında bulundu.





Peker’in paylaşımları şöyle: “Kıymetli dostlarım, bu süslü sülüman var ya, rüşvet işlerini organize ettirdiği Veyis Ateş’e devlete ait olan Mercedes araç, ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş. Süslü sülümanın anonsçusu Veyis Ateş, yarın Habertürk’ten eşyalarını toplayıp defolup gideceksin. Ancak şunu unutma, patronun, suç ortağın süslü süleyman da gidecek. Anonsçu Veyis, hadi bana polis koruması verdiler, tahsisli plaka verdiler, ama devletten Mercedes araç vermediler. Şimdi seni kıskandım. Sen ne önemli bir adammışsın?





Önce sizi rezil edeceğim. Sonra deli edeceğim. Hemen sonrasında da cezaevine paket edeceğim. Göreceksiniz. Bir tripoda, bir kameraya yenileceksiniz! Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz!”