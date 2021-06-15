Sevilay Yılman'ın da Yalıkavak Marina'da fotoğrafları çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan para almakla suçladığı Habertürk sunucusu Veyis Ateş’le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Ateş’le birlikte Korkmaz’a ilişkin kaleme aldığı yazıda, ‘tanırım çok da severim’ diyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın mal varlığında da büyük artış gözlendiği öne sürüldü.







Habertürk yazarı Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin kaleme aldığı yazıda, “tanırım çok da severim” demiş, Korkmaz’ı “Dolandırıldığı iddia edilen hazine Türkiye hazinesi değil ABD hazinesi. Yani esas suçun işlendiği yer Türkiye değil ABD, paraların getirildiği ve yatırıma dönüştüğü ülke ise Türkiye!” diyerek savunmuştu.







YILMAN: BENİ KORKMAZ’LA AKP’Lİ MİLLETVEKİLİ TANIŞTIRDI







Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yazdığı yazıya gelen eleştirilere verdiği yanıtta “Otelinde kalan… ’10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim’ diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum” dedi.





Kronos'ta yer alan habere göre Yılman, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında ismi geçen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile iki yıl önce arkadaşlarıyla yemek için gittiği bir mekanda AKP’li bir milletvekilinin sayesinde tanıştığını yazdı. Yılman, Korkmaz ile olan iletişimine ilişkin açıklama yaptı.





Yılman’ın yazısındaki konuya ilişkin bazı bölümler şöyle:





Korkmaz ile sanırım 2 yıl evvel medyadan birkaç arkadaşımla yemek için gittiğim bir mekanda tesadüfen karşılaştığımız AK Partili bir milletvekilinin sayesinde tanıştım. Ayaküstü bir sohbetimiz oldu ama çok samimi, dürüst ve yakın buldum ve bu yüzden de sonrasında da hep kontakta oldum.





“BANA ŞU KADAR PARA VER DEMEDİM”





Ha şunu peşin peşin söyleyeyim… Peker’in bahsini ettiği Bodrum’daki otelinde ya da başka bir otelinde konaklamadım. Ya da onun devlet ile bağlantılı sorunlu işlerinin çözümünde birilerine aracı olmak için girişimde bulunmadım. “Bana şu kadar para ver de senin bilmem ne bakanıyla aranı yapayım” filan demedim. O da benden asla böyle bir şey talep etmedi.





“SAYGILI VE SEVİYELİ BİR ARKADAŞLIK OLDU ARAMIZDA, BİLEN BİLİR”





Hep çok saygılı ve seviyeli arkadaşlık oldu aramızda. Bilen bilir… Doğulu erkeklerin alışkanlığıdır. Kendisinden küçük ya da büyük olsun fark etmez… Kardeşi gibi gördüğünü belli etmek için karşı cinsine “abla” diye hitap eder. Sezgin Baran Korkmaz da bana hep “abla” dedi… Ben de aynı duyguyla yaklaştım.





Özetle… Bugün hakkında; “Kara para aklayıcısı, şöyle yapmış, böyle yapmış” iddiaları olan Korkmaz’ı tanırım ve çok da severim. Bunu niye yazdım peki? Çünkü bazıları sanki aramızda gazeteci/işadamı dostluğundan farklı bir bağlantı varmış gibi algı yaratmaya çalışıyor.,





ELEŞTİRİLERE SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ





Sevilay Yılman’ın yazdığı yazıya çok sayıda kişi tepki gösterdi. Yılman ise kendisine gelen eleştirilere “Niye otellerde kalanların, çantayla para taşıyanların mal varlığı gündemde değilken Sevilay Hanım gündemde anlamadım” tweetini alıntılayarak yanıt verdi.





“Haramzadeler değil ben konuşuluyorum” diyerek Sezgin Baran Korkmaz’la maddi ilişkileri olan gazetecilere dikkat çeken Sevilay Yılman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:





“Ne güzel bir tespit! Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kalan, yalısına gidip zarf içinde aylık maaşını alan, “10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim” diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum. Ne garip değil mi?





SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Yılman gibi HaberTürk’te çalışan Veyis Ateş hakkında, “Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.





28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var” ifadelerini kullanmıştı.





SEVİLAY YILMAZ’IN OTURDUĞU EV GÜNDEMDE





Öte yandan Sedat Peker’in işaret ettiği Veysi Ateş’in ardından mal varlığı iddialarıyla gündeme gelen Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın nerede oturduğu kendi sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.





Yılman evinin açık unuttuğu penceresinden çıkan kedisinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı o anları twitter hesabından paylaştı.







Yılman’ın Taksim Meydanı’na çok yakın mesafede bulunan ‘Taksim 360’ projesindeki evin internetteki değeri 1 milyon 650 bin dolar (Yaklaşık 13 milyon 711 lira) yani eski parayla 13 Trilyon 711 milyon lira.





Yılman’ın sosyal medya hesabında paylaştığı Bodrum ve Yalıkavak’daki fotoğraflar da gündem oldu.







