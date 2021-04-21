Samanyolu Haber /Gündem / Pelikan'dan Davutoğlu'na: Gitmemek için Erdoğan'a saatlerce dil döktü /21 Nisan 2021 09:52

Pelikan'dan Davutoğlu'na: Gitmemek için Erdoğan'a saatlerce dil döktü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Yanılmışım" notuyla paylaştığı videoyu alıntılayarak yanıt veren Havuz medyası yazarı ve Pelikan örgütü yöneticisi Hilal Kaplan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda saatlerce dil döktü Başbakanlıkta kalmak için ama ihanetinin boyutu MKYK kararıyla zaten tescillenmişti" dedi.

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Davutoğlu, başbakanlığı döneminde yaptığı konuşmaları birleştirerek bir video paylaştı. Söz konusu videoda, "Ben yurt dışında görevdeyken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Sayın demeyeyim, Berat Albayrak'ın doğrudan koordinasyonuyla bana karşı bir MKYK darbesi yapıldı." ifadelerini kullandı. 

Hilal Kaplan: Saatlerce dil döktü

Pelikan örgütü yöneticisi Hilal Kaplan ise Davutoğlu'nun videoda yer alan iddialarıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Makamı elimin tersiyle ittim” demiş. Ben doğrusunu söyleyeyim: CB Erdoğan ile son toplantıda saatlerce dil döktü Başbakanlıkta kalmak için ama ihanetinin boyutu MKYK kararıyla zaten tescillenmişti. #HodriMeydan"

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