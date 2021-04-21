Pelikan'dan Davutoğlu'na: Gitmemek için Erdoğan'a saatlerce dil döktü

Davutoğlu, başbakanlığı döneminde yaptığı konuşmaları birleştirerek bir video paylaştı. Söz konusu videoda, "Ben yurt dışında görevdeyken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Sayın demeyeyim, Berat Albayrak'ın doğrudan koordinasyonuyla bana karşı bir MKYK darbesi yapıldı." ifadelerini kullandı.







Hilal Kaplan: Saatlerce dil döktü





Pelikan örgütü yöneticisi Hilal Kaplan ise Davutoğlu'nun videoda yer alan iddialarıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:





“Makamı elimin tersiyle ittim” demiş. Ben doğrusunu söyleyeyim: CB Erdoğan ile son toplantıda saatlerce dil döktü Başbakanlıkta kalmak için ama ihanetinin boyutu MKYK kararıyla zaten tescillenmişti. #HodriMeydan"



