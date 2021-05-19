Piyasada Bitcoin depremi var

Kripto para piyasalarında son dönemde görülen volatilitenin ardından Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme şirketlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamasıyla, Bitcoin 14 Nisan’daki 64 bin 895 dolarlık rekorundan, 29 bin 600 dolar düzeyine kadar geriledi.





Bitcoin'deki düşüş gün içinde bir ara %30'a yaklaşırken öğleden sonraki işlemlerde bir miktar toparlanma yaşandı. Bitcoin’deki düşüş altcoinlere de yansırken, geçen günlerde rekor tazeleyen piyasanın en güçlü ikinci kripto para birimi Ether de son 24 saatte yüzde 27,82 düşüşle 2,421 dolara kadar indi.





Popüler kripto para dogecoin ise yüzde 34,09 düşüşle 0,32 dolara geriledi. Ripple yüzde 27,2 düşüşle 1,14 dolara, polkadot ise yüzde 33,36 düşüşle 25,44 dolara indi.





Piyasanın en büyük hacimli ilk 15 varlığı da son 24 saatte değer kaybetti.





Çin’in söz konusu yasağı 2017’deki kısıtlamaları hatırlattı fakat yeni yasayla kripto para yatırımcıları artık borsalarda da işlem yapamayacak. Çin hükümetinin piyasadaki söz konusu ani dalgalanmalar sebebiyle bu kararı aldığı belirtildi.







