Samanyolu Haber /Dünya / AB'den ilk adım! 'Ülkücü Hareket' terör örgütü listesine mi ekleniyor? /19 Mayıs 2021 16:26

AB'den ilk adım! 'Ülkücü Hareket' terör örgütü listesine mi ekleniyor?

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk defa bir Türkiye raporunda 'Irkçı ve aşırı sağcı' olarak tanımladığı Ülkücü hareketin 'AB terör örgütleri listesi'ne eklenmesini gündeme getirdi.

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Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye raportörü İspanyol parlamenter Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye raporuna bu amaçla bir madde eklendi. ‘Irkçı ve aşırı sağcı’ olarak tanımlanan Ülkücü hareketin “Sadece Türkiye değil aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde de kaygı verici şekilde ilerlediği” görüşü dile getirildi.

‘ÜLKÜCÜ HAREKET, TEHDİT OLUŞTURUYOR’ 

DW Türkçe’den Kayhan Karaca‘nın haberine göre, MHP ile yakınlığına vurgu yapılan hareketin ‘AB terör örgütleri listesine eklenmesi’ ve AB içindeki örgütlenmesinin yasaklanması için inceleme başlatılması istendi. Konuyla ilgili paragrafta Ülkücü hareketin ‘özellikle Kürt, Ermeni veya Yunan ve muhalif olarak gördükleri her şahıs için tehdit oluşturduğu’ belirtilerek, etkilerine karşı konulması çağrısı yer aldı.

İLK ADIMI FRANSA ATMIŞTI 

AB içinde bu konuda ilk adım Fransa’da atılmış, Fransız hükümeti 4 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı bir kararnameyle, kimi Ülkücülerin Fransa’daki eylemlerini gerekçe göstererek, hiçbir hukuki statüsü olmayan ‘Bozkurtlar’ hareketini yasaklamıştı. Fransa’nın ardından benzer bir girişim Almanya’da da gündeme gelmişti.

AB terör örgütleri listesi AB devlet ve hükümet başkanları tarafından belirlense de, AP tarafından atılan bu adım ilk defa bir AB organının Ülkücü hareket için “terörist” sıfatını kullanıyor olması bakımından önem taşıyor.

ANKARA’YA: OTORİTER YÖNETİMDEN VAZGEÇİN

AP genel kurulunda gerçekleşen Türkiye oturumunda ilk söz alan raportör Nacho Sanchez Amor oldu. Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi planda en düşük seviyede olduğunu belirten Sanchez Amor, iki taraf arasında güvenin yenilenmesi için Ankara’ya “Avrupa karşıtı söylem ve otoriter yönetim anlayışından vazgeçin” şeklinde seslendi.
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