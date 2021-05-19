Özışık'a da mı koruma polisi vermişler?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlamasını istemiyle Meclis Başkanlığına organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin 3 ayrı soru önergesi verdi. Başarır, Sedat Peker’le ilişkisi deşifre olan İnternethaber.com sitesi sahibi Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edildiğini de açıkladı.





Başarır, Hadi Özışık’a 2017 yılında İçişleri Bakanlığınca polis koruması verilmesi, Sedat Peker’e koruma tahsis edilmesi, intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’la ilgili Sedat Peker’in dile getirdiği iddialar ve Panama’da varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokainin yakalandığı operasyona ilişkin soruşturma süreci hakkında soru önergeleri verdi.





‘ÖZIŞIK’A DA PEKER’E VERİLDİĞİ GİBİ KORUMA TAHSİS EDİLMİŞ’





Başarır, Özışık’ın İstanbul Cumhuriyet savcılığına tehdit edildiğine ilişkin başvuruda bulunduğunu ve kendisine 2016/76399 soruşturma numaralı dosya ile koruma polisi tahsis edildiğini söyledi. Başarır, şu ifadeleri kullandı: “Söylenilenlere göre, 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş. Hadi Özışık’a da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verildiği gibi koruma polisi tahsis edilmiş midir? Verilmişse hangi nedenlerden ötürü verilmiştir? Süleyman Soylu bu soruları yanıtlamalı.”





‘SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETMELİ’





“Kocasından şiddet gören kadınlarımız, tehdit alan vatandaşlarımız koruma alamazken bu isimlerin ayrıcalığı ne ki koruma polisi tahsis ediliyor?” diye soran Başarır, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk güçleri, 84 milyonu korumakla mı yoksa iktidara yakın gazeteci, iş adamı, organize suç örgütü liderlerini korumakla mı görevli? Tüm bu iddialar ve belgeler, ‘Parti Devleti’ olduğumuzun bir göstergesidir. Süleyman Soylu, savcılığa suç duyurusunda bulunsa bile hala görevde. Sen o koltukta oturdukça, bu olaylar şeffaf bir şekilde araştırılamaz. Soruşturmaların salahiyeti açısından Süleyman Soylu istifa etmelidir.”





‘HADİ ÖZIŞIK’A KORUMA POLİSİ TAHSİS EDİLMİŞ Mİ?’





CHP’li Ali Mahir Başarır’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği üç soru önergesinde şu sorulara yanıt arandı:





-İktidara yakınlığıyla bilinen Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş midir? Tahsis edilmişse gerekçeleri nelerdir?





-Türkiye Cumhuriyeti’nin polisleri, 84 milyonu korumakla mı yoksa iktidara yakın olan gazeteci, iş adamı ve organize suç örgütü liderlerini korumakla mı görevlidir?





‘EMNİYET MÜDÜRÜNÜN İNTİHARINDA KENDİNİZİ SORUMLU HİSSEDİYOR MUSUNUZ?’





-Merhum Hakan Çalışkan’ın Silivri Emniyet Müdürü görevindeyken intihar etmesiyle ilgili basında yer alan haberler doğru mudur? Doğru ise yaşanılan acı olayla ilgili kendinizi sorumlu hissederek görevinizden istifa edecek misiniz?





-Göz altına alınan ve oğlunuzun arkadaşı olan kişinin serbest bırakılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı arayarak, “Şahıs Bakanın yakını ve serbest bırakılması isteniyor” dediği doğru mudur? Söz konusu telefon görüşmesinin olup olmadığı hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur? Yapılmamışsa gerekçeleri nelerdir?





-Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharı ile ilgili yürütülen adli soruşturma sonuçlandırılmış mıdır? Sonuçlandırıldıysa neticesi ne olmuştur? Sonuçlandırılmadıysa soruşturma hangi aşamadadır?





-Söz konusu iddialar doğruysa nüfuzunuzu kullanarak oğlunuzun arkadaşının serbest bırakılması ne derecede adaletli, ahlaki ve vicdanidir?





-İntihar eden Silivri Emniyet Müdürümüzün bıraktığı son mektuptaki açıklamaları soruşturma konusu yapılmış mıdır?





-Söz konusu gözaltına alınan şüphelinin, olay günü serbest bırakılması için oğlunuz Engin Levent Soylu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in, şahsınızın ve intihar eden Silivri Emniyet Müdürümüz Hakan Çalışkan’ın telefon arama kayıtları başta olmak üzere, ayrıntılı bir soruşturma yapılmış mıdır? Bu konuda bir müfettiş görevlendirilmiş midir? Görevlendirilmişse raporu var mıdır?





‘PEKER’İN SON YURTDIŞI ÇIKIŞINDA KORUMA POLİSLERİ YANINDA MIYDI?’





-Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e hangi gerekçeyle koruma tahsisi yapılmıştır? Yapılan bu koruma tahsisleri, ilk olarak hangi tarihte başlamıştır ve hangi tarihte son bulmuştur? Koruma polisleri, yurt dışı seyahatlerde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e eşlik etmiş midir?





-Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in aracı, aldığı korumadan ötürü trafik sistemine kayıt edilmiş midir? Sedat Peker’e araç çakarı verilmiş midir? Verilmişse nedenleri nelerdir?





-Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, havaalanlarında VIP bölümleri kullanmış mıdır? Kullanmışsa gerekçeleri nelerdir?





-Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e sinyal kesici (jammer) verilmiş midir? Verilmişse gerekçeleri nelerdir?





-Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yurt dışına nasıl ve hangi yollarla çıkmıştır? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çıkmamak üzere gittiği son yurt dışı seferinde koruma polisi/polisleri Peker’e eşlik etmiş midir?





-Mafya lideri Sedat Peker’in 34 PKR 53 ve 34 PKR 05 plakaları birden fazla araçlarda kullanması bir anlamda hayalet plaka tahsis edilmesini hangi mantıkla izah edilebilir?