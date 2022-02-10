Samanyolu Haber /Dünya / Piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı /10 Şubat 2022 17:48

Piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı

ABD'de ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verileri Fed'in para politikası patikası açısından kritik konumda

SHABER3.COM

ABD'de Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ülkede Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de sınırlı da olsa beklentileri aştı.

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

KRİTİK KONUMDA
Kritik ABD enflasyon verisi öncesi Fed yetkililerinden de kritik açıklamalar gelmişti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 2015’teki sıkılaşma döngüsünden daha hızlı bir şekilde artıracağını öngördü.

VERİLERE BAĞLIYDI
Öncesinde CNBC yayınına katılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faiz artırımının büyüklüğünün 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağının açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi.

FED'DEN 100 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR
Güçlü gelen ABD enflasyonu sonrası Fed swaplarında Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artışı fiyatlaması görüldü.

Vadeli piyasalarda veriler öncesi Fed cephesinden mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor.

Veriler öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO’su Sonal Desai, piyasaların 2022’nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti.
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