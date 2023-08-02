Samanyolu Haber /Gündem / Plastik poşet ücretlerine zam geldi /02 Ağustos 2023 10:51

Plastik poşet ücretlerine zam geldi

Poşetlerin geri kazanım katılım payı güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

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1 Ocak 2019’da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu. Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019’dan beri ülkemizde devam ediyor.


Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da “Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı” adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.
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