Samanyolu Haber /Dünya / Polis 2 gündür arıyordu; ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırgan ölü bulundu! /28 Ekim 2023 10:27

Polis 2 gündür arıyordu; ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırgan ölü bulundu!

ABD'de 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cesedine ulaşıldı.

SHABER3.COM

ABD’nin Maine eyaletindeki Lewiston kentinde 18 kişiyi öldüren Robert Card isimli 40 yaşındaki saldırganın 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Saldırganı bulmak amacıyla 4 şehirde yüzlerce polisin katıldığı arama operasyonu yürütüldü.

ÖLÜ BULUNDU
Olaydan 2 gün sonra Robert Card'ın cansız bedeni kırsal alanda bir geri dönüşüm tesisi yakınlarında bulundu.

Saldırganın intihar ettiği değerlendiriliyor. Daha önce saldırganın aracı ve silahı ile intihar mektubu olduğu belirtilen bir not bulunmuştu.

ORDUDA ÖDÜLLER ALDI
Maine eyaleti ordu kayıtlarında Card'ın 2002 yılında ABD ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği bilgilerine yer verilirken ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.

Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Maine Üniversitesi'nde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında saldırganın 'Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri' olduğu kaydedildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis 2 gündür arıyordu; ABD'de 18 kişiyi öldüren... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:05:07