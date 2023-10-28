Polis 2 gündür arıyordu; ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırgan ölü bulundu!

ABD’nin Maine eyaletindeki Lewiston kentinde 18 kişiyi öldüren Robert Card isimli 40 yaşındaki saldırganın 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Saldırganı bulmak amacıyla 4 şehirde yüzlerce polisin katıldığı arama operasyonu yürütüldü.







ÖLÜ BULUNDU

Olaydan 2 gün sonra Robert Card'ın cansız bedeni kırsal alanda bir geri dönüşüm tesisi yakınlarında bulundu.







Saldırganın intihar ettiği değerlendiriliyor. Daha önce saldırganın aracı ve silahı ile intihar mektubu olduğu belirtilen bir not bulunmuştu.







ORDUDA ÖDÜLLER ALDI

Maine eyaleti ordu kayıtlarında Card'ın 2002 yılında ABD ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği bilgilerine yer verilirken ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.







Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.





Maine Üniversitesi'nde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında saldırganın 'Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri' olduğu kaydedildi.



