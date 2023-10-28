Samanyolu Haber /Gündem / Soylu gitti operasyonlara devam: 4 günde 2 bine yakın gözaltı, yüzlerce silah... /28 Ekim 2023 10:20

Soylu gitti operasyonlara devam: 4 günde 2 bine yakın gözaltı, yüzlerce silah...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara dönük operasyon yapıldığını açıkladı. Buna göre son dört günde bin 212 ruhsatsız tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ve 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda bin 858 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört günde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Mercek’ operasyonlarında 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ve 225 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 1858 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadesine yer verdi.

76 İLDE ADRESLERE BASKIN
Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

– İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından; İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat' ta yapılan operasyonlarda 1212 ruhsatsız tabanca yakalandı.

İSTANBUL’DA 358 GÖZALTI
Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

* İstanbul’da 285 tabanca 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Adana'da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* İzmir'de 82 tabanca ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Diyarbakır'da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

* Bursa'da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya “Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu ve baskınlara ait görüntüleri paylaştı.
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