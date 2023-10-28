MASAK bir sosyal medya fenomenini daha markaja aldı

Saçını dolardan buket yapması, Türk kahvesini altın tozuyla içmesi ve günde 750 bin liralık alışveriş yaptığını açıklamasıyla tüm gözleri üzerinde toplan Dilan Polat, hakkında çıkan iddialarla Türkiye'yi salladı.







Aynı zamanda güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında MASAK inceleme başlattı. Polat çiftine kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı. Çiftin tüm mal varlıklarına el koyulurken diğer sosyal medya fenomenleri de incelemeye alındı.







SELİN CİĞERCİ'YE İNCELEME



MASAK, lüks yaşantısıyla dikkat çeken güzellik merkezi ve markasına sahip olan Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı.





Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci hakkında çıkan 'Kara para aklama' iddialarına isyan etti.





MASAK'ın kendisini ve tüm sosyal medya fenomenlerini inceleme altına aldığını dile getiren. Ciğerci, "baksınlar. Hemen sonuçlansın. Kim suçluysa girsin hapse çeksin cezasını. Çok uzadı" dedi.







"KENDİMİ ASARIM"

Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.







