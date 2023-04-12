Polis köpeğini 'paralelci' diye sürmüşler

Hatay ve Adana’da Ocak 2014’te farklı tarihlerde iki TIR’ın durdurulmasına yönelik davada hüküm giyen eski Binbaşı Bekir Karataş’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı “hak ihlali” başvurusu, ceza aldığı MİT TIR’ları davasını açan dönemin savcısı şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan tarafından karara bağlandı. MİT TIR’ları iddianamesini yazan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, eski Adana Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Karataş’ın tüm ihlal iddialarını reddetti.







2014 yılında durdurulan MİT TIR’larının ardından 4 farklı iddianame hazırlandı. Öte yandan 2017’de İrfan Fidan tarafından yeni bir iddianame yazıldı. Aralarında yeni isimlerin olduğu 55 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Fidan, MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili iddianamesinde, "Bu, uluslararası istihbarat örgütleriyle Türkiye'ye yapılmış bir uluslararası operasyondur" ifadelerini kullandı.





BOMBA ARAMA KÖPEĞİNİ DE 'PARALELCİ' DİYE SÜRDÜLER

MİT TIR’ları soruşturmasında tutuklanan isimlerden biri de Bekir Karataş’tı. CHP’li Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e Hadımköy Askeri Cezaevi’ndeyken konuşan Karataş, MİT TIR’larında inceleme yapılırken bomba arama köpeği “Vahim”in tepki verdiğini anlattı. Karataş, “Paralelci diye Vahim’i de sürdüler, nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu eğiten görevliyi de sürmüşler” dedi. Vahim, Adana’da katıldığı narkotik ve kaçakçılık operasyonlarındaki başarılarıyla adını duyuran bir köpekti.





Devam eden süreçte, Fidan’ın yürüttüğü soruşturma sonrası tutuklanan ve yazdığı iddianame ile hüküm giyen sanıklar hakkındaki hapis cezaları Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 2021 yılında onandı.





MİT TIR’LARI DAVASINDA TANIKLAR NASIL ELDE EDİLDİ?

Ankara’daki evinin önünde 18 Aralık 2002’de düzenlenen suikastla yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davasında ise MİT TIR’larıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Davanın sanıklarından TSK’dan ihraç edilen eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT TIR’ları soruşturması sürerken İrfan Fidan ile kayıtlara geçmeyen bir görüşme yaptığını ve gizli tanık verdiğini anlattı. Bozkır o ismin IŞİD’e silah göndermekten yargılanan eski Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş olduğunu söyledi. Fidan’ın avukatı da bir dava dilekçesinde, Bozkır’ın Fidan ile MİT TIR’larına dair yaptığı görüşmeyle örtüşen ifadelere imza attı.





AYM ÜYESİ FİDAN KENDİ AÇTIĞI DAVADAKİ HÜKÜMLÜNÜN BAŞVURUSUNU REDDETİ



Tam da bu süreçte MİT TIR’ları soruşturmasını yürüten, şaibeli isimleri dosyaya tanık yaptığı ileri sürülen İrfan Fidan, savcı olarak görev yaptığı dönemde iddianamesini yazdığı davanın hükümlüsünün hak ihlali başvurusunu karara bağladı.





MİT TIR’ları hükümlüsü Bekir Karataş, avukatı aracılığıyla AYM’ye yaptığı başvuruda, adil yargılanma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.





Karataş’ın başvurusunu değerlendiren iki AYM üyesinden biri olan Fidan, “başvuruya konu yargılamanın bir bütün olarak incelendiğinde hak yönünden bir ihlalin olmadığının açık olduğunun anlaşıldığına” hükmetti.





Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri başta olmak üzere diğer etik ilke ve düzenlemeler gereği İrfan Fidan'ın dosyaya bakamaması gerekiyordu.





Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu 23. Maddesi’nde bir karar veya hükme katılan hakimin yüksek görevli mahkemece yapılacak incelemeye, verilecek karara katılamayacağı, ayrıca soruşturma aşamasında görev yapan hakimin yargılama aşamasında görev alamayacağının altı çizilmişti. Soruşturma aşamasında görev alan savcılar hakkında da maddenin uygulanması, soruşturma aşamasında görev alan savcının yargılama ve yüksek yargı aşamasında hakim olarak yer alamaması gerekiyordu.





GEZİ DAVASI’NDA DA BENZER KARAR

Gezi iddianamesi hazırlanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi olarak Gezi tutuklularının başvurusunu da “kabul edilemez” bulmuştu. AYM, Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın başvurusunu reddetmiş, kararın altında Fidan’ın da imzası yer almıştı.