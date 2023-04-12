Gezici Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı: Arada uçurum var

14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.







Gezici'nin açıkladığı son araştırma ise; 1–2 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yapıldı.







Sözcü'nün haberine göre katılımcılara "Hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.





Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edenlerin oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 53,4 oldu.







Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2







Muharrem İnce: Yüzde 2.1 Sinan Oğan: Yüzde 1.3







Sinan Oğan: Yüzde 1.3







İKİNCİ TURA KALIRSA



Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirti. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.









