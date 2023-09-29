Samanyolu Haber /Dünya / Polonya: AB Göç Anlaşması'na vetomuz devam edecek /29 Eylül 2023 15:18

Polonya: AB Göç Anlaşması'na vetomuz devam edecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, televizyonda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'ne gideceğim ve orada yasa dışı göç konusundaki vetomu sürdüreceğim" dedi.

SHABER3.COM

Polonya, AB göç anlaşmasına yönelik vetosunu sürdüreceğini açıkladı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Göç ve iltica Paktı'nı veto edeceğini söyledi.

Leh Başbakan, televizyonda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'ne gideceğim ve orada yasadışı göç konusundaki vetomu sürdüreceğim" dedi.

Paktı Polonya'nın ve diğer üye devletlerin egemenliğine yönelik bir "saldırı" olarak gördüğünü belirten Başbakan Morawiecki, "Bu, Avrupa Birliği'ni demokratik olmayan bir şekilde istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Polonya, Avrupa'ya resmi sınır kapıları dışında ulaşan sığınmacıların paylaşımı üzerinde AB üyesi ülkelerle bir süredir müzakerelerde bulunuyor.

Göç ve iltica Paktı konusunda AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının perşembe günü nihai bir karara varamamıştı. Almanya ve İtalya'da yaklaşan seçimler öncesinde artan göç dalgası nedeniyle AB'nin düzensiz göçün nasıl ele alınacağı konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varması bekleniyor.

Polonya'da da 15 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesinde iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisi kampanyasında öncelikli seçim vaadinin Polonya'yı yasadışı göçten korumak olduğunu belirtmişti. PiS ayrıca seçimlerle paralel olarak bu konuyla ilgili bir referandum yapılacağını da duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya: AB Göç Anlaşması'na vetomuz devam edecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:37:08