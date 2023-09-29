Polonya: AB Göç Anlaşması'na vetomuz devam edecek

Polonya, AB göç anlaşmasına yönelik vetosunu sürdüreceğini açıkladı



Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Göç ve iltica Paktı'nı veto edeceğini söyledi.



Leh Başbakan, televizyonda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'ne gideceğim ve orada yasadışı göç konusundaki vetomu sürdüreceğim" dedi.



Paktı Polonya'nın ve diğer üye devletlerin egemenliğine yönelik bir "saldırı" olarak gördüğünü belirten Başbakan Morawiecki, "Bu, Avrupa Birliği'ni demokratik olmayan bir şekilde istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullandı.



Polonya, Avrupa'ya resmi sınır kapıları dışında ulaşan sığınmacıların paylaşımı üzerinde AB üyesi ülkelerle bir süredir müzakerelerde bulunuyor.



Göç ve iltica Paktı konusunda AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının perşembe günü nihai bir karara varamamıştı. Almanya ve İtalya'da yaklaşan seçimler öncesinde artan göç dalgası nedeniyle AB'nin düzensiz göçün nasıl ele alınacağı konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varması bekleniyor.



Polonya'da da 15 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesinde iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisi kampanyasında öncelikli seçim vaadinin Polonya'yı yasadışı göçten korumak olduğunu belirtmişti. PiS ayrıca seçimlerle paralel olarak bu konuyla ilgili bir referandum yapılacağını da duyurmuştu.