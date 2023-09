Meksika sınırındaki göçmen krizine Elon Musk da dahil oldu

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) şirketlerinin sahibi Elon Musk, "Amerikalı siyasetçilerin ABD-Meksika sınırı yerine Ukrayna sınırı ile daha fazla ilgilendiklerini" iddia ederek bu duruma tepki gösterdi.



Musk, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi artan yasa dışı göç tartışmalarına kendisi de müdahil oldu.



Dünyanın en zengin kişisi, perşembe günü Meksika sınırında yer alan Teksas'a gitti.



Milyarder iş insanı, buradan kendi ifadesiyle takipçilerine "filtresiz" bir görüntü sundu.



Göçmenlerin Teksas Ulusal Muhafızları'nın nehir kıyısına yerleştirdiği dikenli tellerden etkilenmeden Rio Grande'yi yürüyerek geldiği Eagle Pass'tan izlenimlerini aktardı.



Sosyal medya hesabı X üzerinden sınırdan canlı yayın yapan Musk, daha sonra peş peşe iletiler paylaştı.



Bir iletisinde "Sınır krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor! New York şehri şimdiden yükün altında eziliyor." ifadesini kullanan Musk, ABD-Meksika sınırlarıyla ilgilenmedikleri suçlamasıyla Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili siyasetçilere sert ifadelerle yüklendi.



Musk bir paylaşımında, "Neden her iki partiden bu kadar çok Amerikalı siyasetçi Ukrayna sınırını ABD sınırından 100 kat daha fazla önemsiyor?" sorusunu yöneltti.



Musk'ın ziyareti yaya, yük trenleri ve otobüslerle Meksika'nın kuzeyinden ABD'ye giren ve Teksas, Arizona ve Kaliforniya'ya ulaşarak sığınma talebinde bulunanların sayısında daha önce görülmemiş bir oranda yükselen göçmen akınının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.



Canlı yayında yerel siyasetçiler ve sınır muhafızları günde ortalama on binin üzerinde göçmenin bu sınırdan ABD'ye giriş yaptığını dile getirdi.



ABD göçmenlik yasalarının elden geçirilmesi için iki yönlü bir yaklaşım teklif eden Musk, "Çalışkan ve dürüst göçmenleri memnuniyetle karşılayan, genişletilmiş bir yasal göçmenlik sisteminin" gerekliliğini anlattı.



Milyarder iş insanı, yayınlarında her iki partiye de "hızlandırılmış yasal onay" çağrısında bulunurken, aynı zamanda "yasaları çiğneyenlerin" girişinin yasaklanması gerektiği çağrısında bulundu.