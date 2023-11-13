Samanyolu Haber /Gündem / Polonya'da hükümet ilk oturumda istifa etti /13 Kasım 2023 19:15

Polonya'da hükümet ilk oturumda istifa etti

Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti.

SHABER3.COM

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkenin yeni parlamentosunun ilk oturumunda hükümetinin istifasını resmen sundu.

Polonya anayasasına göre, başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in ilk oturumunda, hükümetinin iktidarına resmen son vermekle yükümlü bulunuyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye vermeye karar verdiğini açıklamıştı.


Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Duda'nın bu akşam Morawiecki'yi hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.

Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak.

Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, eski Başbakan Donald Tusk'un yeniden başbakan olması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya'da hükümet ilk oturumda istifa etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:02