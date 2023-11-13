Samanyolu Haber /Dünya / Schengen'de yeni dönem başlıyor /13 Kasım 2023 19:41

Schengen'de yeni dönem başlıyor

AB Konseyi'nin vermiş olduğu onayla birlikte Schengen vizesinde yeni dijital dönem başlıyor. Dijital Schengen vizesi" uygulamasının başlaması için siyasi süreç sona ererken yalnız teknik düzenlemeler kaldı. Bu şekilde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi yeni almış olduğu kararla, 'dijital Schengen vizesi' uygulamasını başlatacak.

Uygulama için siyasi süreç tamamlanırken sadece teknik düzenlemeler kaldı. Son verilmiş olan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.


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AB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak.

Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.


Şengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.
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