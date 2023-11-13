Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk’e hakaretten tutukluydu! Serbest bırakıldı, skandal ortaya çıktı /13 Kasım 2023 20:44

Atatürk’e hakaretten tutukluydu! Serbest bırakıldı, skandal ortaya çıktı

Atatürk’e hakaretten tutuklanan Erzurumlu fenomen dönerci Mustafa Atmaca'nın bugün sağlık sorunları ve tedavisi gerekçe gösterilerek serbest bırakılması bir başka skandalı ortaya çıkardı...

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Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Erzurumlu 'fenomen' Mustafa Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Atmaca'nın verem hastalığı tedavisi gördüğünü ifade ederek "Gıda sektöründe bu adam nasıl çalışmış ve nasıl çalışmaya devam ediyor" dedi.

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartışmıştı. Mustafa Atmaca, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullanmıştı. Atmaca tepki çeken sözlerinin ardından gözaltına alındıktan sonra “Atatürk'e hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.


VEREM NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
Tutuklanan Atmaca bugün tahliye edildi. İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenildi.

Atmaca'nın tahliye gerekçesinin ardından, gözaltına alınmadan günler önce sosyal medya hesabından maskesiz bir şekilde döner takarken ve müşterilere servis yaparken paylaştığı videolar dikkat çekti.

“BU ADAM GIDA SEKTÖRÜNDE NASIL ÇALIŞIYOR?”
DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “M. Kemal Atatürk düşmanı Erzurumlu Dönerci, verem hastalığı tedavisi görüyor diye tahliye edilmiş. Verem hastalığı bulaşıcıdır, gıda sektöründe bu adam nasıl çalışmış ve nasıl çalışmaya devam ediyor? Doğru düzgün bir yalan bulsaydınız. Bu suçtur. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” dedi.
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