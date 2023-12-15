Ponzi Mine için yakalama kararı

Yüksek kâr vaadiyle çok sayıda insanı dolandıran ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıktıktan sonra kayıplara karışan Ponzi Mine olarak bilinen Mine Mumcu hakkında ifadesinin alınabilmesi için mahkeme son oturumda yakalama emri çıkardı.



Sözcü’den İpek Özbey’in haberine göre, mağdurlardan biri ifadesinde şöyle diyor:



“Kendisine milletvekilliği teklif edildiğini fakat bu görevleri uygun bulmadığını, bu nedenle kabul etmediğini, bakanlar ve bazı cemaat liderleriyle çok yakın iletişimde olduğunu söyledi. Birçok avukatlık ofisini yönetiyormuş. Adliyeye ancak hâkim ve savcılarla çay içmek için gidiyormuş, istihbarattan kendisine bilgi geliyormuş.”



Mine Mumcu’nun çok güçlü imaj çizip, sürekli görüştüğü kişilere pahalı hediyeler alıp, lüks restoranlarda yer ayırtarak insanları etkilediği belirtilirken, iddiaya göre müştekileri sürekli para vermeye ikna ediyor, kredi çektiriyor, senet imzalatıyor.



ESKİ SEVGİLİSİ SİSTEMİ ANLATTI



Eski sevgilisi Aykut Sağlam, ifadesinde sistemin nasıl işlediğini anlatıyor:



“Mine, tanıdığı veya tanımadığı referansla gelen kişilerden para topluyordu. Bu paralar çok yüksek miktarları buluyordu. Karşılığında kar vadediyordu. Bu anlaşmalar sözlü oluyordu, yalnızca küçük bir kâğıda notlar alıp para aldığı kişiye gönderiyordu. Sonraki süreçte Mine bazı geri ödemeleri yapmamaya başladı. Zira genellikle birinden aldığı parayı diğerine verdiği için bir yerde sıkıntı yaşamaya başladı.”



YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI



Mine Mumcu ile 2011-2012 yıllarında Kars’tayken mağdur ettiği ileri sürülen emekli albayın davası Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mine Mumcu, duruşmaya katılmadı. Mumcu hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Duruşma 22 Şubat’a ertelendi.