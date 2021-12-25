Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda

Vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi. Yavaşca'nın naaşı, törenin ardından cenaze namazı için Fatih Camisi'ne götürüldü. Ardından Yavaşca'nın cenazesi, Yahya Efendi Haziresi'nde toprağa verildi.











Alaeddin Yavaşça , 1996 Yılında vefat eden Türk musikisinin büyük ustalarından Bekir Sıdkı Sezgin'in 7. gecesi sebebiyle Samanyolu Tv'de düzenlenen anma programına katılmıştı. Bir dönem Samanyolu TV müzik danışmanlığı yapan Yavaşça o programda Bestesi Bekir Sıdkı Sezgin'e ait 'Sonbaharın Bizi Daldırdığı Rüyâ Geçici' isimli eseri seslendirmişti