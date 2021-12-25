Covid inkarcısı 'Belçika'nın en güçlü insanı' koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti









Sıkı bir "Koronavirüs inkarcısı" olan Sinistra, salgının gerek olduğuna inanmıyor ve aşı olmayı reddediyordu.





Belçika medyasına göre, dövüş sporlarında dünyanın en önemli sporcuları arasında yer alan ve kickboks dalında 3 kez dünya şampiyonu olan Sinistra, Liege kentindeki bir hastanede geçen hafta hayatını kaybetti.





Çok sayıda Avrupa ve Belçika şampiyonlukları da bulunan Sinistra, "Covid ve koronavirüs" sözcüklerini ağzına dahi almıyordu.