Erdoğan şimdi de işsizlere yüklendi: Birileri iş yok diyor, nankör nankör bunlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilere açıklamalar yaptı.





Asgari ücrete ilişkin konuşan Erdoğan, ''Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı'' ifadelerini kullandı. 2022 asgari ücretinin açıklandığı tarihte 14.8 olan dolar/TL şu anda 10.99 seviyesinde.





Erdoğan ayrıca ''Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik'' dedi.





Erdoğan doğalgaz ve elektrik faturlaları hakkında ise ''Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı, o Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı, şimdi aynı şeyi biz yapıyoruz.

Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları kendi vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtmak için sessiz sedasız şekilde yükün önemli kısmını kamunun üstlenmesini sağladık.

Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin hâlâ yok dolardı yok avroydu? Türk Lirası! Türk Lirası! Alışacaksınız buna.

Birileri iş yok diyor. Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak Ercan Bey eleman arıyoruz bulamıyoruz diyor. İş, aş arayana ekmek var. Yan gelip yatarak parayı istersen kusur bakma.

Ülkemizi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları şu OSB'de gezdirmek lazım. Türkiye yerinde duramıyor, sıçrıyor, gidiyor. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin hiçbiri Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir ülkeyiz. Burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletirler.