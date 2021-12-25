Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: AKP seçim için YSK'dan bilgi istedi /25 Aralık 2021 20:47

İlginç iddia: AKP seçim için YSK'dan bilgi istedi

Türkiye birçok otoritere göre seçim dönemine girdi. Seçimin erken mi yoksa zamanında mı yapılacağı yönündeki tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Erken seçim veya baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu'ndan hazır olup olmadığını soran iktidara, 60 günden az olmamak kaydıyla hazır olabilecekleri cevabının verildiği öne sürüldü.

Milli Gazete’den Bünyamin Güler’in haberine göre, AKP erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’ndan hazır olup olmadığını sordu.

YSK olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor.

YSK’nın hem yurtiçi hem de yurtdışı seçmen için hazırlıklarını tamamlayabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. YSK ise iktidara verdiği cevabında 60 günden sonra yapılacak her seçime hazır olduğunu belirtti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin seçim çağrılarını "seçimler zamanında olacak" diye yanıtlamıştı.
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