Erdoğan'ın görev onayı anketi: 7 Haziran'dan sonra en düşük seviyede

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev tarzını onaylamayanların oranı yüzde 57,2 oldu. Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı ise 7 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.









MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" anketinin sonucunu paylaştı.





Ankette katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.





"Hayır, onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 57,2 oldu. "Evet, onaylıyorum" diyenlerin oranı sadece yüzde 38,6'da kalırken, "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 4,3 oldu.





Ankette partilere göre dağılıma da yer verildi. CHP'lilerin yüzde 95'i, İYİ Partililerin yüzde 89,8'i, HDP'lilerin yüzde 93'ü Erdoğan'ın görev tarzını onaylamadığını belirtti.





AKP'lilerin yüzde 94,9'u onaylarken, MHP'lilerin yüzde 68,1'i onayladığını, yüzde 30'sı ise onaylamadığını belirtti.









7 HAZİRAN'DAN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYE





Erdoğan'ın görev tarzını onaylayanların oranı yüzde 38,6 olarak 7 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 7 Haziran'dan bu oran yüzde 3,5'ti.





Erdoğan'ın görev tarzını onaylayanlar da geçen aydaki ankete göre azaldı. Kasım 2021'deki ankette oran yüzde 39,3'tü.







