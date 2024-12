Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan Marmara depremi açıklaması: Her an olabilir!

Yer bilimci, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür beklenen Marmara depremine ilişkin korkutan bir değerlendirmede bulundu. Görür, "Ortalama 7.5 büyüklüğünde gibi bir deprem olma olasılığı çok fazla. Yüzde 47 ihtimalle 1999'dan bu yana her an olmak kaydıyla" dedi.



Görür, "Bugünlerde deprem olma olasılığı fazla. Doğrudan doğruya tarihi depremlerden, periyot hesaplamalarından ortaya çıkıyor." diye konuştu.



Görür Now TV yayınında yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:



-Önce son olan deprem üzerinde duralım. Tabii bunlar küçük depremler. 4 büyüklüğünün altındaki depremler için genelde bir beyanda bulunmayı gerekli görmüyoruz.



-Küçük deprem olmasına rağmen Eceabat'ta olan depremin yeri itibariyle biraz dikkat çekici. Biz Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde deprem bekliyoruz. Özellikle de Marmara içinde olan kısmı kolay olsun diye Marmara fayı diyoruz.



-Marmara fayında bir Adalar Fayı var doğuda, Kumburgaz fayı var, Yeşilköy açıklarından Silivri açıklarına kadar. Silivri açıklarında da Tekirdağ'a kadar Tekirdağ kolu var.



-Depremi yaptığımız çalışmalarda özellikle Adalar fayı ile Kumburgaz fayı üzerinde bekliyoruz. Ortalama 7.5 büyüklüğünde gibi bir deprem olma olasılığı çok fazla. Yüzde 47 ihtimalle 1999'dan bu yana her an olmak kaydıyla. Bu çok yüksek bir olasılık.



-Bugünlerde deprem olma olasılığı fazla. Doğrudan doğruya tarihi depremlerden, periyot hesaplamalarından ortaya çıkıyor.