Prof. Özgenç'ten AYM’ye eleştiri: Hukuk literatüründe iltisak diye bir kavram yok

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve mevcut Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz günlerde verdiği, mahkeme kararı olmadan KHK ile yapılan kamudan ihraçların masumiyet karinesine aykırı olduğuna dair kararına dikkat çekici bir yorum getirdi. Kararın “hukuka kapı araladığını” kaydeden Özgenç, kararın irtibat ve iltisak kavramlarına ilişkin kısmını ise eleştirdi.







Özgenç, “Anayasa Mahkemesinin Hukuka geri dönüş bakımından bir kapı aralamış olan 24.6.2021 tarihli ve E. 2018/81, K. 2021/45 sayılı Kararında masumiyet karinesiyle ilgili olarak yer verilen kitabi bilgilere aynen katılmakla birlikte, bir örgütsel yapıya üyelik dışında irtibat ve özellikle iltisak kavramı ile ilgili değerlendirmeleri sorunlu gördüğümüzü belirtmek gerekir” dedi.





Bu iki kavrama dayanılarak kişilerin herhangi bir hak yoksunluğuna maruz bırakılamayacağını kaydeden Özgenç, “Bu iki kavramın belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığını, bu iki kavrama izafeten kişilerin herhangi bir hak yoksunluğuna maruz bırakılamayacağını ve özellikle nevzuhur ‘iltisak’ diye hukuk literatürümüzde bir kavram bulunmadığını belirtmek isterim” ifadelerimi kullandı.







AYM kararında, “irtibat” ve “iltisak”a dayalı ihraçların “hukuka uygun” olduğu savunulmuştu.

