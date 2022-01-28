CHP’li Faik Öztrak: Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış

Türkiye’nin bir çok bölgesinde organize sanayi bölgelerinde elektrik ve doğalgaz kesintileri sürüyor. Önce 3 gün olarak açıklanan kesintiler bazı bölgelerde 6 güne çıkarıldı. Tuz gölündeki depolarda 3-5 günlük gaz kaldığı ileri sürüldü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış ve maalesef önümüzdeki kış çok sert geçecek. 20 yıldır Türkiye’yi yönetenler kendilerine saraylar yapabildiler ama Türkiye’nin depolama kapasitesine yeterli yatırımı yapamadılar.” dedi.







CHP Ekonomi Masası, Ankara’daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek, elektrik ve doğalgaz kesintileri nedeniyle yaşanan sorunları dinledi. CHP heyetini OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay karşıladı. Tuncay ve CHP heyeti, OSB’lerdeki elektrik ve doğal gaz kesintisi konusunda sohbet etti.





Tuncay, kesinti nedeniyle yaşanan sorunlardan bahsederek, “Bu uygulamanın Türkiye’ye ne kadar zarar verdiğini ölçmemiz mümkün değil.” dedi. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt ise OSB’deki durumu, “İn cin top oynuyor. Hiç kimse yok.” diye açıkladı.







CHP heyeti ve Tuncay, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Sözcüsü Öztrak, Türkiye’de bugüne kadar yaşanmamış bir enerji krizi yaşandığını belirterek, “Yaşanan krizin bir ayağında yüksek maliyetler, bir ayağında enerjiye erişim problemi var.” dedi. Son bir yılda sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435 ve elektriğe yüzde 290 zam geldiğini hatırlatarak, “En pahalı enerji ulaşamadığımız, olmayan enerjidir. Ülkemiz maalesef bugün bunu yaşıyor.” diye konuştu.





SANAYİCİYE BİR DARBE DAHA VURDU







Öztrak, döviz kurlarındaki dalgalanmayla da sanayicinin zor duruma düşürüldüğünü hatırlattı. “Bunların üzerine sanayicinin enerjisini keserek sanayiciye bir darbe daha vurdu… Hükümet sanayicimize kasten çelme taktı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir basiretsizlik görülmemiştir.” dedi.





Sanayicinin pazar kaybetme riski ve yetiştiremediği siparişler nedeniyle tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Öztrak, “Sanayicimiz, sorumlusu olmadığı bir krizin tüm maliyetlerini taşımak zorunda kalıyor. Bu krizin tek sorumlusu var. Ülkemizin enerji arz güvenliği ile kumar oynayan, cin olmadan adam çarpmaya çalışan basiretsiz yönetim. Bir ülkenin enerji arz güvenliği sınır güvenliği kadar önemli.” diye konuştu.





KESİNTİNİN SEBEBİ İRAN DEĞİL





Faik Öztrak, doğal gaz krizinin nedenin İran olmadığını anlattı. Ardından, “İran’ın milli gaz şirketi, ‘Biz gazı verdik, kesintinin nedeni Türkiye tarafındaki doğal gaz basınç gaz yükseltme istasyonundaki sorundur’ demiştir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin doğal gaz kontratlarını zamanında yenilemediğini belirten Öztrak, “Şimdi Azerbaycan’dan, Rusya’dan, yüksek fiyatlardan gaz almak zorunda kaldık.” dedi.