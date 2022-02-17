Samanyolu Haber /Gündem / Profesör Tekineş yorumladı: "Savaşla emrolundum" hadisi nasıl anlaşılmalı? /17 Şubat 2022 18:22

Profesör Tekineş yorumladı: "Savaşla emrolundum" hadisi nasıl anlaşılmalı?

İlahiyatçı Ayhan Tekineş, ''Savaşla Emrolundum.'' hadisini yorumladı. Tekineş, "Bu hadis barışın gerçekleşme zamanını düzenleyen hadislerdendir." dedi.

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''İnsanlar, kelime-i şehadet getirinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum'' diye tercüme edilen hadisin bugün inançları zorla değiştirmek isteyen radikal akımlar tarafından silahlı mücadele için delil olarak kullanıldığına dikkat çeken Profesör Tekineş, "Hadis, Hz. Ali'ye Hayber savaşı esnasında söylenmiştir. Hadiste kastedilen, 'İnsanlar kelime-i şehadet getirdiği takdirde onlarla savaşmayı sonlandır' anlamıdır. Hz. Peygamber (sav) barışı anlatıyor, tasvir ve teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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