''İnsanlar, kelime-i şehadet getirinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum'' diye tercüme edilen hadisin bugün inançları zorla değiştirmek isteyen radikal akımlar tarafından silahlı mücadele için delil olarak kullanıldığına dikkat çeken Profesör Tekineş, "Hadis, Hz. Ali'ye Hayber savaşı esnasında söylenmiştir. Hadiste kastedilen, 'İnsanlar kelime-i şehadet getirdiği takdirde onlarla savaşmayı sonlandır' anlamıdır. Hz. Peygamber (sav) barışı anlatıyor, tasvir ve teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



