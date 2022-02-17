44 gündür yoğun bakımda olan Yusuf Bekmezci için tahliye kararı

İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı etiketleyerek, “Bıkmadık, usanmadık 44 gün boyunca “hasta mahpusu tahliye edin” dedik. Sonunda tahliye ettiler. Çok geciktiler, hak yediler, zulmettiler. Yoğun bakımlık olana kadar tahliye edilmediği için kimsesiz kaldı. Sonunda “PARDON” dediler. Nasıl oldu zulümden vazgeçtiniz?” ifadelerini kullandı.







BİR BUÇUK AYDIR YOĞUN BAKIMDA





Alzheimer hastası 82 yaşındaki Bekmezci’nin, ilk ifadesinde, “Fethullah Gülen Hocaefendi’yi severim. Ona terörist diyemem” dediği öğrenilmişti. Yusuf Bekmezci’de alzheimer hastalığının yanı sıra tansiyon, kemik erimesi rahatsızlıkları da bulunuyor. Damadı halen tutuklu olan Bekmezci’nin kızı da tutuklanmıştı. Bekmezci’nin sahip olduğu mal varlığına ise hukuksuzca el konulmuştu. Yusuf Bekmezci, haftalardır yoğun bakımda tutulmasına rağmen tahliye edilmiyordu.



