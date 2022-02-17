Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg'den 'seçim barajı' yorumu: En çok MHP'ye yarayacak /17 Şubat 2022 19:23

Bloomberg'den 'seçim barajı' yorumu: En çok MHP'ye yarayacak

AKP ve MHP ortaklığıyla yüzde 7’ye düşürülmesi planlanan seçim barajıyla ilgili ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg analiz yayınladı. Blomberg, değişiklikten en çok MHP’nin faydalanacağını yazdı.

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Türkiye, 2023’teki seçimlere hazırlanırken seçim barajının düşürülmesi gündemde. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üzerinde anlaştığı oran ise yüzde 7 olarak belirlendi.

Gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde uygulanacak yüzde 7 barajla oyları düşen MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girebilecek.

AKP’NİN MÜTTEFİKİ MHP’YE YARAYACAK
Türk medyasında Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’yi kurtarma operasyonu olarak değerlendirilen barajın düşürülmesini ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg değerlendirdi. Bu senaryonun en çok AKP’nin müttefiki MHP’ye yarayacağını yayınladı. Bloomberg’de yayınlanan kapsamlı haberde, konuyla ilgili bilgisi olan iki yetkili, AKP ve MHP’nin seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini Meclise taşıyacağını söyledi.

MHP, TBMM’DE TEMSİL HAKKI ALACAK
Bloomberg, “Bu adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli müttefikine gelecek yıl yapılacak seçimlerde yardımı olacaktır. Seçim barajının yüzde 7’ye düşmesi, MHP’nin Meclis’te temsil hakkını sağlarken hükümet buna karşılık daha kalabalık bir muhalefet ile karşı karşıya kalabilir” yorumunu yaptı.

MHP’NİN YÜZDE 11 OLAN OYU DÜŞÜYOR
ABD merkezli medya kuruluşu 2018’deki seçimlerde MHP’ye desteğin yüzde 11.1 olduğunu hatırlatırken son yapılan anket çalışmalarında bu desteğin düştüğü de belirtildi. Bloomberg’e konuşan yetkililer Meclis’in bu teklifi birkaç hafta içinde onaylamasının beklendiğini ve seçimlerden önce de uygulanacağını dile getirdi.

TL’NİN DEĞER KAYBI ERDOĞAN’IN OYLARINI DÜŞÜRDÜ
Bloomberg’deki haberde, “Genel seçimler Haziran 2023’te olacak ve son anketlerde iktidar partisi geçen yıl TL’nin değer kaybı ve yaşam maliyetlerinin düşmesiyle birlikte destek kaybetti” ifadesi kullanıldı.
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