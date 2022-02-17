Samanyolu Haber /Gündem / Biden: Rus işgali tehlikesi halen çok yüksek /17 Şubat 2022 19:47

Biden: Rus işgali tehlikesi halen çok yüksek

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına bir açıklama yapan Biden eldeki tüm işaretlerin Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığını gösterdiğini belirtti. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi planının olmadığını da ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini çekmediğini söyleyen Biden, Moskova'nın işgali gerekçelendirmek için bir sahte bayrak operasyonuna girişeceğini düşünmek için sebepler bulunuğunu kaydetti.

DW Türkçe'nin haberine göre diplomatik çözüm yolunun halen açık olduğunu belirten Biden bu nedenle Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etmesini istediğini belirtti.

Rusya ise ABD'den Doğu ve Orta Avrupa'daki askerlerini çekmesini istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'dan gelen bir yazıya verdiği yazılı yanıtta ABD'nin talep edilen güvenlik garantilerini vermemesi halinde Moskova'nın buna "askeri-teknik araçlar da dahil olmak üzere tepki göstermek zorunda kalacağını" açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı yazıda bir kez daha Ukrayna'yı işgal planlarının olmadığını da tekrarladı. Açıklamada "ABD ve müttefiklerinin sonbahardan bu yana resmi olarak açıkladıkları gibi bir 'Rus işgali' yoktur ve planlanmamıştır" denildi.

Ukrayna'nın doğusunda ateşkes bozuldu
Ukrayna'nın doğusunda bazı bölgeler 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Luhansk'taki ayrılıkçılar Perşembe günü sabah saatlerinde kendi mevzilerine havan topuyla ateş açıldığını açıkladı. Donetsk'te de ayrılıkçıların mevzilerinin vurulduğu ve açılan ateşlere karşılık verildiği duyuruldu. Ukrayna hükümeti ise ayrılıkçıların 30'dan fazla kez ateşkesi bozduklarını açıkladı.

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