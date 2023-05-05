Samanyolu Haber /Politika / PTT'nin resmi Twitter hesabından AKP propagandası! /05 Mayıs 2023 09:01

PTT'nin resmi Twitter hesabından AKP propagandası!

PTT'nin resmi hesabından Ulaştırma Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı. Kurumsal hesaptan yapılan paylaşıma tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz?" dedi.

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PTT'nin Twitter'daki kurumsal hesabından Ulaştırma Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı. PTT dün de Karaismailoğlu'nun Trabzon Ganita'daki seçim çalışmasını paylaştı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşımlara CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antmen, "PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz?" ifadelerini kullandı.

"AKP TAŞERONUYSANIZ İSTİFA EDİN"

Antmen sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak."


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