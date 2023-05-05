PTT'nin resmi Twitter hesabından AKP propagandası!

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ
Söz konusu paylaşımlara CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antmen, "PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz?" ifadelerini kullandı.
"AKP TAŞERONUYSANIZ İSTİFA EDİN"
Antmen sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak."