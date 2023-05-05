Samanyolu Haber /Politika / Ecevitçiler ateş püskürüyor: DSP lideri Aksakal, Ecevit'in saygınlığını yerle bir ediyor /05 Mayıs 2023 09:05

Ecevitçiler ateş püskürüyor: DSP lideri Aksakal, Ecevit'in saygınlığını yerle bir ediyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ecevitçilerin, AKP listelerinden seçime giren DSP lideri Aksakal'a tepkili olduklarını yazdı. Ecevitçiler, "Aksakal'ın Ecevit'in halkın gözündeki saygınlığını yerle bir eden eylemlerinin hiçbir açıdan haklı ve mazur görülmesi mümkün değildir." görüşünde.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, DSP lideri ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Önder Aksakal'ın önceki gün Sözcü TV'deki programını hatırlattı. "Yayında Aksakal ile sert bir tartışma yaşadık. O'na 'AK Parti'ye girmenizi gerekçelendirmek için ‘Ecevit ve  Deniz Gezmiş olsaydı Cumhur İttifakı'na oy verirdi' demek çok cüretkar değil mi?' diye sordum. Aksakal, Ecevit ile Gezmiş'in anti-emperyalist olduğunu ve bu yüzden Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini iddia etti. Karşı çıktım. 'Ne yapardı, PKK'ya mı verirdi?' dedi. Aksakal'a şu yanıtı verdim, 'Dört yıl önce Apo'dan mektup getirip kardeşini TV'ye çıkaran bir iktidara bu kadar kefil olmayın altında kalırsınız!'” ifadelerini kullanan Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

Ecevitçiler Aksakal'a büyük tepki gösterdi.

Rahşan- Bülent Ecevit Bilim Kültür Sanat Vakfı'nın mütevelli heyet üyesi Ayşe Hazal Beytaş, şu mektubu gönderdi:

“Aksakal'ın Ecevit'in halkın gözündeki saygınlığını yerle bir eden eylemlerinin hiçbir açıdan haklı ve mazur görülmesi mümkün değildir. Bu durum Ecevit'i önder bilen bizleri aşırı öfkelendirmektedir. Aksakal'ın bu eylemi büyük münasebetsizliktir. Haddini aşmakta ve her yeni açıklamasıyla saygısızlığını derinleştirmektedir. Demokratik sol anlayışı Ecevit'in benimsemediği kulvarlara sokması sadece Ecevit'e değil, Ecevit'i sevip sayan milyonlarca vatandaşımıza saygısızlıktır.”

Aksakal'ın AK Parti'den aday olmasına karşı çıkıp Başkanlık Kurulu'ndan istifa eden DSP'li Dilara Tambova da şu açıklamayı iletti:

“Aksakal yalnızca kendisini ve kişisel ikballerini temsil ediyor. DSP ilkelerini ve Ecevit'leri asla içselleştirememiş ve onların siyasi mirası üzerinden, kendisine menfaat kurgulanmıştır."
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