Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Kiev üzerindeyken kontrolden çıkan Bayraktar TB2 tipi SİHA'yı vurarak düşürdü /05 Mayıs 2023 09:15

Ukrayna, Kiev üzerindeyken kontrolden çıkan Bayraktar TB2 tipi SİHA'yı vurarak düşürdü

Ukrayna’nın başkenti Kiev semalarında Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı, vurularak düşürüldü. SİHA, Ukrayna hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

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TB2 vurularak düşene dek, 15 - 20 dakika süresince patlamalar duyulduğu bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, ilk açıklamasında düşürülen SİHA’nın "düşmana ait" olduğunu söylemişti.

Ancak sonrasında hava kuvvetleri düşürülen aracın Ukrayna hava kuvvetlerine ait olduğunu doğruladı.

Yapılan açıklamada, “istenmeyen durumları önlemek” amacıyla TB2’nin vurulduğu kaydedildi.

Ordu, TB2’nin yerel saatle 20:00 sıralarında kontrolden çıktığını ve vurulması kararı alındığını duyurdu.

SİHA'nın vurulması sırasında bir yaralanma olmadığı, “büyük olasılıkla bir teknik sorun” çıktığının düşünüldüğü de ifade edildi.

Kiev semalarındaki olaya ilişkin çok sayıda video sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'deki askeri birimi yöneten Serhiy Popko, TB2’nin düşürüldüğü Solomyanskyi bölgesinde bir binada çıkan yangının da kontrol altına alındığını söyledi.

Bu olaydan bir gün önce Rusya’nın başkenti Moskova’da da, Kremlin yakınlarında bir drone düşürüldü.

Moskova, bu olayın Vladimir Putin’e bir suikast girişimi olduğunu iddia etti.

Perşembe günü konu ile ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov olayın arkasında “şüphesiz” Amerika’nın olduğunu savundu.

Kremlin bu iddiaya ilişkin bir kanıt ortaya koymadı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise bunun “delice bir iddia” olduğunu söyledi,.

Ukrayna’da Moskova’nın suikast girişimi iddiasını reddediyor ve Kremlin’in savaşı şiddetlendirmek için bu olayı sahnelediğini savunuyor.
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