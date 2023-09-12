SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





2024 yılında yapılacak başkanlık seçimine ilişkin kararını ne zaman açıklayacağına yönelik soruya yanıt veren Putin, yasaya göre Duma'nın yıl sonunda başkanlık seçimleri konusunda karar vermesi gerektiğini hatırlatarak başkanlık seçimlerine katılıp katılmama kararını o zaman açıklayacağını söyledi.





Rusya Anayasası’nda yapılan değişiklikler sonrası 2024 yılında yapılacak seçimlerde mevcut devlet başkanı Vladimir Putin yeniden aday olabiliyor.





Putin’den yeni seferberlik açıklaması





Bir gazetecinin Ukrayna'daki seferberlikleri hatırlatarak benzer bir seferberliğin Rusya’da planlanıp planlanmadığını sordu.





Rusya’daki durumun Ukrayna’dan farklı olduğunu hatırlatan Putin, kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin kişiyi silah altına aldıklarını ancak ardından son 6-7 ayda 270.000 kişinin daha gönüllü olarak sözleşme imzaladığını vurguladı.





Gönüllülerin Rus ordusuna katılımın devam ettiğini, her gün 1.000-1.500 vatandaşın askerlik sicil ve kayıt bürosuna gittiğini belirten Putin, ‘Halkımızı farklı kılan şeyin bu olduğunu, insanların kendilerini cephede bulacaklarını, yaralanabileceklerini veya ölebileceklerini fark ederek bilinçli olarak askerlik hizmetine kaydolduklarını kaydetti.’





Putin daha önce şu anda ek seferberliğe gerek olmadığını bildirilmişti. Sözleşmeli askerlerin aktif olarak askere alımının devam ettiği ve yedeklerin oluşturulduğu bir dönemde ek seferberliğe ihtiyaç olmadığını belirtmişti.





Uzakdoğu’ya yatırımlar artacak





Uzakdoğu'nun Rusya için 21. yüzyıldaki stratejik önceliklerden biri olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Putin, Küresel ekonominin değişmeye devam ettiğinin ve bunun en başta Batı'nın finansal ilişkiler sistemini yıkmasından kaynaklandığının altını çizdi.





Uzakdoğu Bölgesi'ne yapılan yatırımların, ülke genelindeki yatırımlara kıyasla 3 kat daha hızlı arttığını belirtti.





Rusya'nın söz konusu ülkelerle ticareti geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu kaydeden Putin, zira bu işbirliğinin gelişim potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu tahmin etmenin imkansız olduğunu vurguladı.





Uzakdoğu Federal Bölgesi'nin Rusya'nın geleceği açısından rolünün ve çok kutuplu dünyadaki konumunun son derece büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:





Putin, "Uzakdoğu Federal Bölgesi, Rusya topraklarının yüzde 40'ını oluşturuyor. Ormanlarımızın ve altın rezervlerimizin neredeyse yarısı, balık ve elmasın yüzde 70'ten fazlası, titanyum ve bakırın yüzde 30'dan fazlası ve diğerleri burada bulunuyor. Önemli stratejik işletmeler, limanlar, demiryolları çalışıyor" ifadelerini kullandı.