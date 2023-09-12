Rekor büyüklükte elmas çıkarıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Yakut, elmas ve değerli taşlarıyla ünlü Yakutistan’da son 10 yılın en büyük elması çıkarıldı.





Ağırlığı 390,7 karat olan elmas, Anabar bölgesindeki Mayat madeninden çıkarıldı. Bu büyüklükte bir elmas en son 2013 yılında bulunmuştu. O elmasın ağırlığı 401 karattı.





Bulunan elmas, günümüzde benzersiz olan kütle, şekil ve renk kombinasyonu olan sarı-kahverengi bir hale ile çevrelenmiş, düzensiz şekilli açık renkli bir kristaldir. Elması bulan şirket, benzersiz elmasın günümüzde bulunan elmaslara kıyasla kütle, şekil ve renk bakımından benzersiz bir kombinasyona sahip olduğunu belirtti.





Uzmanlar elmasın potansiyelinin ve özelliklerinin henüz araştırılmadığını ancak Rusya’nın elmas endüstrisi için yeni bir rekor olduğuna vurgu yapıyor.