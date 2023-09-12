Venedik’te turist yoğunluğuna '5 Euro' çözümü

İtalya'nın Venedik kentinde Belediye Meclisi’nin bugün onaylaması beklenen plana göre, yoğun dönemlerde şehre günübirlik girişler için 5 euro ücret istenecek. 14 yaş altı çocuklar, kent sakinleri ve burada çalışanlar gibi bazı kategorilerden ücret alınmayacak.





Günübirlik ziyaretçilerden ücret alma uygulamasının 2024’ün bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.





Venedik yönetimi benzer uygulamaları daha önce de gündeme getirmiş ancak önce pandemi nedeniyle, ardından da itirazlar yüzünden bu plan askıya alınmıştı.





Venedik de dahil İtalya’nın birçok kentinde turistik tesislerde konaklayan ziyaretçiler halihazırda belediyeye günlük vergi ödüyor. Günübirlik ziyaretçilerden de ücret alınması ise hareket özgürlüğünü kısıtlayıcı olduğu ve kenti tam anlamıyla bir açık hava müzesine dönüştüreceği gerekçesiyle eleştiri alıyor.









Venessia.com derneği başkanı Matteo Secchi de, ‘’Kente giriş için ücret alınmasına tamamen karşıyız. Biz turist sayısının düzenlenmesini, bir sınır getirilmesini istiyorduk. Venedik bir oyun parkı değil, bir müze değil, bir şehir! Buraya girmek için ücretli bilet kesemezsiniz. Üstelik bilet ücreti alırsanız turist de sizden ek hizmet bekler’’ diye itiraz etti.