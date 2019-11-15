Putin Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’de yaşananlara değinen Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye geleceğini ifade etti. Kalın, “Ortak devriyeler devam edecek. Burada beklentilerimiz ve endişelerimiz var. Kamışlı’dan hala çıkmayan YPG’liler var. Anlaştığımız şekilde 30 km derinliğin terörden arındırılmış olması gerekiyor. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya’da. Ocak ayının ilk haftasında Putin’in Türkiye ziyareti planlanıyor” dedi.







“TÜRKİYE S-400’Ü AKTİF EDECEK”





S-400’lerle ilgili de Kalın, “S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı. S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400’leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye’ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Türkiye NATO üyesi diyeceksiniz, Türkiye bir alternatif aramaya başladığında da ittifaktan kopmakla suçlayacaksınız. 3 terör örgütüyle mücadele ediyor. Somut olarak sahada hangi ülkeler ne kadar destek verdiler? Hangi NATO üyesi ülke Türkiye’ye somut anlamda katkı sağladı? DEAŞ’ı düşman olarak görüyorlar ama PKK’ya kapılarını açtı birçok ülke. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400’ü aktif edecek” ifadelerini kullandı.