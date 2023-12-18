Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Rusya’nın NATO’ya saldırma planı yok /18 Aralık 2023 09:16

Putin: Rusya’nın NATO’ya saldırma planı yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden’ın “Rusya bir NATO ülkesine saldıracak” açıklamasına yanıt verdi. Putin, Biden’ın açıklamasını “anlamsız” olarak niteledi.

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Biden, geçen yıl da Rusya’yla NATO arasında bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı’na neden olacağını belirtmişti.

Biden, bu ay başında Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yardımı engellememesi için çağrıda bulunmuş ve Putin’in Ukrayna’da zafere ulaşması halinde Rusya’nın durmayacağını ve bir NATO ülkesine saldıracağını belirtmişti.

Biden’ın sözleri için “tamamen anlamsız” diyen Putin, ABD Başkanı’nın Rusya’yla ilgili yanlış politikasını haklı göstermeye çalıştığını söyledi.

Putin, “Rusya’nın NATO ülkeleriyle savaşma konusunda hiçbir ekonomik, siyasi ya da askeri çıkarı yoktur” dedi.

NATO anlaşmasının 5. Maddesi’ne göre ittifaka üye herhangi bir ülkeye saldırı bütün üyelere yapılmış saldırı kabul ediliyor.

Putin, Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilmesinin ülkesini, kuzeyde belirli askeri birimleri yoğunlaştırmak zorunda bırakacağını belirtti.

Ukrayna’nın Rus güçlere yönelik karşı saldırısının ilerlememesi, Ukrayna’daki Rus güçlerin yenilgiye uğratılması konusunda şüpheleri arttırmış durumda.
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