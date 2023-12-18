İsrail Gazze sınırındaki “en büyük Hamas tünelini” ortaya çıkardı

İsrail'in, Hamas’ın 7 Ekim’de güney sınırını geçerek giriştiği kanlı saldırının ardından Gazze’de başlattığı operasyonların hedefleri arasında, yüzlerce kilometre uzunluğundaki yeraltı geçitlerini ve sığınakları yerle bir etmek ya da etkisiz hale getirmek de bulunuyor.



Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırısında aşmayı başardığı yerler arasında Gazze ile İsrail arasındaki Erez sınır kapısı da vardı. İsrail ordusu, kontrol noktasının sadece 100 metre güneyinde, bir kum tepesinin içine gizlenmiş, Hamas'ın en önemli projelerinden biri olduğunu söylediği tünelin çıkış noktasını gazetecilere gösterdi.



Tünel çaprazlama olarak 50 metre derinliğe kadar iniyor ve burada 3 metre yükseklik ve genişlikte, elektrik tesisatıyla birlikte nispeten geniş bir alana yayılıyor.



İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, tünelin tam uzunluğunu 4 km olarak verdi. Bu uzunluk, bir zamanlar Hamas yönetiminin merkezi, şimdiyse harabeye dönmüş bir savaş bölgesi olan Gazze kentine ulaşmaya yetiyor.



"Gazze'de bulduğumuz en büyük tünel"



"Gazze'de bulduğumuz en büyük tüneldi. Erez geçişini hedef alıyordu" diyen Hagari, tünelin 7 Ekim saldırısında Hamas tarafından kullanılıp kullanılmadığını ise belirtmedi.



Hagari, "Bu tünel için milyonlarca dolar yatırım yapılmış. Bu tüneli inşa etmek yıllar almış. İçinden araçlar geçebiliyordu" dedi.



Hamas ise, Reuters'ın, İsrail'in bu açıklamasıyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.



Hamas tarafından ya da keşfedildikten sonra İsrail ordusu tarafından medyaya gösterilen tüneller genellikle dar ve alçak oluyordu ve silahlı kişilerin yaya olarak tek sıra halinde hareket etmesi için tasarlanmıştı.



Hagari'nin gösterdiği tüneldeyse dikey olarak aşağıya doğru inen şaftlar vardı ve bu da tünelin daha geniş bir ağın parçası olduğunu gösteriyor.