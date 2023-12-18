Lübya'da göçmen teknesi battı: 61 kişi öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Libya açıklarında meydana gelen bir gemi kazasında 60'tan fazla kişiden umudun kesildiğini paylaştı.



Kazadan kurtulanlar, yaklaşık 86 kişiyi taşıyan teknenin Cumartesi günü Libya'nın Zuwara kentinden ayrıldığını bildiriyor.



Dalgaların tekneyi batırdığı ve aralarında çocukların da bulunduğu 61 kişinin kayıp olduğu ve öldüklerinin tahmin edildiği belirtildi.



Libya, Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışanların ana çıkış noktaları arasında yer alıyor.



IOM verilerine göre, sadece 2023 yılı içinde 2 bin 200'den fazla kişi bu geçişi denerken boğuldu. Rota bu nedenle dünyanın en tehlikeli göç yollarından biri olmaya devam ediyor.



AFP haber ajansı, son olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Nijerya, Gambiya ve diğer Afrika ülkelerinden olduğunu kaydetti.



Kazadan hayatta kalan 25 kişi, Libya'daki bir gözaltı merkezine nakledildi ve tıbbi destek sağlandı.



Bir IOM sözcüsü X’ten yaptığı paylaşımda, denizde bu yıl yaşanan kayıpların, "ne yazık ki hayat kurtarmak için yeterince şey yapılmadığını gösteren dramatik bir sayı olduğunu" belirterek tepki gösterdi.



Haziran ayında Yunanistan'ın güneyinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 78 kişi ölmüş, 100 kişi kurtarılmıştı.



Riskli ve güvensiz bu yolculuğu yapanlar genellikle Avrupa ülkelerine gitmeden önce İtalya'da karaya çıkmayı umuyor; bazıları çatışmalardan ya da zulümden kaçıyor, bazıları ise iş arıyor. Bu seferlerin çoğu facia ile sonuçlanabiliyor.



BM mülteci ajansına göre, bu yıl Tunus ve Libya'dan İtalya'ya 153 binden fazla sığınmacı geldi.



Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Roma'da İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Avrupa'ya yasadışı göçün nasıl azaltılabileceği konusunda görüşmelerde bulundu.



Bu yılın başında Sunak, Manş Denizi'ndeki küçük tekne geçişlerini durdurmayı hükümetinin beş temel önceliğinden biri haline getirdi.



İnsan hakları örgütleri ise durdurmak ve ölümlere göz yummak değil kalıcı çözümler için sığınma hakkının tanınması, çatışma ve açlıktan kaçan insanlar için yapıcı çözümler geliştirilmesini talep ediyor.