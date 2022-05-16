Samanyolu Haber /Dünya / Putin tehdit etmişti: İsveç NATO kararını verdi /16 Mayıs 2022 16:53

Putin tehdit etmişti: İsveç NATO kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "tepki gösteririz" çıkışının ardından tepki gösterdiği İsveç, NATO üyeliği konusundaki kararını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak istediğini açıklamasıyla başlayan tartışmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşveç Başbakanı Andersson, NATO'ya katılmaya karar verdiklerini söyledi. 

Rusya her fırsatta İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına karşı olduğunu açıklıyor ve sert tepkiler ortaya koyuyordu. Son olarak Putin de açıklama yapmış ve 'tepki gösteririz' diyerek kararlılıklarını dile getirmişti. 
 
Bu açıklamaya rağmen İsveç kararını değiştirtirmed. Finlandiya'ya katılarak NATO için resmen başvuracağını açıkladı. İsveç Başbakanı Andersson "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" dedi.
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