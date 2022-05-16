Putin tehdit etmişti: İsveç NATO kararını verdi

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak istediğini açıklamasıyla başlayan tartışmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşveç Başbakanı Andersson, NATO'ya katılmaya karar verdiklerini söyledi.





Rusya her fırsatta İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına karşı olduğunu açıklıyor ve sert tepkiler ortaya koyuyordu. Son olarak Putin de açıklama yapmış ve 'tepki gösteririz' diyerek kararlılıklarını dile getirmişti.

Bu açıklamaya rağmen İsveç kararını değiştirtirmed. Finlandiya'ya katılarak NATO için resmen başvuracağını açıkladı. İsveç Başbakanı Andersson "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" dedi.