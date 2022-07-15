Samanyolu Haber /Dünya / "Putin'in önerisini kabul etmezlerse..." /15 Temmuz 2022 19:53

"Putin'in önerisini kabul etmezlerse..."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bizi neyin beklediğini biliyorum. Vladimir Putin önce Severs'k, Bakhmut ve Soledar; ardından ikinci hatta Slavyansk, Kramatorsk ve Avdeevka [bölgeleri] ile işini bitirir bitirmez bir öneride bulunacak. Kabul etmezlerse cehenneme gideceğiz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Ukrayna aracılığıyla Rusya'ya karşı yürüttüğü bir dünya savaşı olduğunu söyledi.

Vucic, Sırbistan merkezli Pink TV'ye röportajında, "Yaşananın bölgesel ya da yerel bir savaş olduğuna ilişkin tüm görüşlere son verilmeli. Batı dünyası, Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor ve bu küresel bir çatışma" dedi.

KIYAMET SENARYOSU

Cumhurbaşkanı Vucic konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi neyin beklediğini biliyorum. Vladimir Putin önce Severs'k, Bakhmut ve Soledar; ardından ikinci hatta Slavyansk, Kramatorsk ve Avdeevka [bölgeleri] ile işini bitirir bitirmez bir öneride bulunacak. Kabul etmezlerse cehenneme gideceğiz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Putin'in önerisini kabul etmezlerse..." Sonraki Haber >>

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:18:21