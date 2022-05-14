Putin'in sağlığı hakkında yeni iddia: Oligarkların ses kaydına göre kanser!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler manşetlere Ukrayna savaşının başlamasından çok daha önce taşınmıştı. Ancak sıcak savaşın ortasında olduğumuz son iki buçuk ay boyunca kameraların önüne çok kereler geçmek zorunda kalan Rus lider hali, tavrı ve her açıdan incelenen fiziksel durumuyla bir kez daha hastalık söylentilerinin merkezine oturdu.







ORTALIĞI KARIŞTIRAN SES KAYDI





New Lines dergisinin ele geçirdiği ve yayınladığı ses kayıtlarına göre bu sorunun cevabı evet. Batılı bir yatırımcı tarafından ele geçirildiği söylenen ve New Lines dergisine ulaştırılan kayıtta birbirleriyle konuşan iki Rus oligarktan birinin Putin'in kan kanseri olduğunu söylediği duyuluyor.





ALDIĞI ÖNLEMLER BUNA İŞARET Mİ?





Ses kaydında üst düzey oligark, Putin'in Covid konusunda aldığı önlemlerin ve kendisini ziyaret eden kişileri oturttuğu uzun masaların anlamının geçirdiği ameliyattan ve tedavi sürecinden kaynaklı olduğunu söylüyor.





Savunma Bakanı Şoygu ve Putin baş başa görüşürken... Putin, oturduğu masayı sanki her an düşecekmişçesine sıkı sıkı tutuyor





Kan kanseri oldukça ciddi ve tedavisi zor bir hastalık olmakla birlikte vücudun kendi savunma sistemine ve bağışıklığa zarar verdiği için koronavirüs salgının devam ettiği bu günlerde Putin'in yaptığı görüşmeler konusundaki hassasiyeti daha da anlamlı hale geliyor.







