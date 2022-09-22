Rakamın yarım milyonu bulduğu ifade edildi

Ukrayna üzerinde devam eden savaş koşulları nedeniyle milyonlarca insan komşu ülkelere geçmek durumunda kalmıştı.





Bu durum sürerken, saldırıyı başlatan taraf olan Rusya'dan da yaklaşık 500 bin kişinin başka ülkere gittiği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 500 bin Rus vatandaşının ülkesini terkettiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 500 bin Rus vatandaşının ülkesini terkettiğini söyledi.

Rusya’da başlatılan ‘kısmi askeri seferberlik’ sonrasında da ülkeden kaçışlar uçuş verilerine yansımıştı.Rusya 24 Şubat’ta ‘özel askeri operasyon‘ adını verdiği bir adımla Ukrayna’yı işgal etmişti.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stano, “Rusya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen protestolar yapılıyor ve bu durum Rusların (işgal konusunda) gönülsüz olduğuna işaret ediyor” dedi. Stano, yarım milyon Rus’un ülkesini terkettiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 300 bin yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başlamıştı.