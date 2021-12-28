Rakamlar Bakan Nebati'yi yalanladı: Döviz mevduatlarını kimse bozdurmuyor

BDDK verilerine göre, yabancı para gerçek kişi mevduatı geçen hafta geçen hafta Pazartesi günü 163.5 milyar dolar, salı ve çarşamba günü 163.7 milyar dolar oldu. Veriler haftanın ilk 3 gününde lokal döviz mevduatlarından TL'ye geçiş olmadığını gösteriyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir Televizyon programında , "O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar" dedi. Benzer açıklamalar bankalar birliğinden de gelmişti.





Öte yandan açıklanan ve geçen hafta perşembe gününe ait yabancı para gerçek kişi mevduatı verileri ise ilgili mevduatlarda yaklaşık 500 milyon dolar düşüşle 163.2 milyar dolara gerilemeye işaret ediyor.





SAYILARI SINIRLI

Reuters'a bilgi veren bankacılık kaynakları şu ana kadar kur korumalı TL hesaplara döviz hesaplarını bozdurarak geçenlerin sayılarının sınırlı olduğunu, yeni ürün kullanımının büyük bölümünün TL mevduatlardan kaynaklandığını, vadede ise 3 ay yoğunlaşması gördüklerini söylediler.



