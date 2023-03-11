Ramazan pidesine büyük zam

"MALİYETİMİZ BİZİ KURTARIYOR"





Bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesi 2023 pide fiyatları merak konusu olurken Ankara'daki pide fiyatları belli oldu.Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:"Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğalgaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır."