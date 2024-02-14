Samanyolu Haber /Spor / Rıza Kayaalp tarihi fırsatı kaçırdı: Boşluğuma geldi /14 Şubat 2024 01:13

Rıza Kayaalp tarihi fırsatı kaçırdı: Boşluğuma geldi

Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Sergei Semenov'a yenilen Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Rus efsane Aleksandr Karelin'i geçme fırsatını değerlendiremedi.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli sporcu Rıza Kayaalp, 130 kilogram grekoromen stilde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın final müsabakasında Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg kategorisinde, bağımsız olarak yarışan Rus güreşçi Sergei Semenov ile mücadele etti.

Semenov'a tuş ile mağlup olan milli güreşçi Kayaalp, bu turnuvada gümüş madalya kazanarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşamadı ve bu alanda Rus efsanesi Aleksandr Karelin ile aynı (12) şampiyonluk sayısında kalmış oldu.

Bu sıklette bronz madalyalar, Azerbaycan'dan Beka Kandelaki ve İtalya'dan Danila Sotnikov tarafından kazanıldı.

"O OYUNU YİYECEK SPORCU DEĞİLİM"

Şampiyonluk için büyük bir arzu içinde olduğunu ifade eden Rıza Kayaalp, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Müsabakada 2-0 öne geçmiştim. Bir anlık boşluğuma geldi. Normalde o oyunu yiyecek bir sporcu değilim." sözlerine yer verdi.

"REKOR İÇİN ŞART OLDU"

Rıza Kayaalp, maçın kritik anlarını şöyle açıkladı:

Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla hayatta yemeyeceğim bir oyunla yenilmiş oldum. Yapacak bir şey yok. Önümüzde olimpiyatlar var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene rekor için bir kere daha Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu.

Kayaalp, ailesinin de şampiyonada kendisini desteklemek için Bükreş'te bulunduğunu ve 13. şampiyonluğu ailesiyle birlikte kutlama umudu içinde olduklarını dile getirdi.

Kızıyla zafer turu atma planlarının gerçekleşmemesinden duyduğu üzüntüyü, "13. şampiyonluğu onlarla yaşayalım diye buradalardı. Kızımla tur atacaktık, olmadı." sözleriyle ifade etti.
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