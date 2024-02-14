Büyükelçi Egemen Bağış olursa… Sparta Prag’dan develi Türkiye paylaşımı

Bold Medya'da yer alan habere göre UEFA Avrupa Ligi play-off son 16 turunda Galatasaray, Rams Park’ta perşembe günü Sparta Prag’ı konuk etmeye hazırlanıyor.



Galatasaray – Sparta Prag karşılaşmasını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü tamamlayarak Avrupa Ligi son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.



Öte yandan Sparta Prag, sosyal medya hesabından çarşamba günü Türkiye’ye gideceğini duyurdu.



Kısa bir Türkiye tanıtımın da yapıldığı paylaşımda, tarihi yerlerin yanı sıra Türkiye’deki lale ve develerden bahsedildi. Paylaşıma ilginç tepkiler geldi.



Ünlü Türk futbolcuların yer aldığı videoda Hakan Şükür, kendi resmini kullanan Sparta Prag yönetimini espri bir dille uyardı.



Şükür paylaşımında, “39. Saniye soruşturma dosyasına girmez umarım, Hava limanında tutuklamalar başlar artık. Öte yandan anlatımdaki görsellere en yakışan kişi ülkelerine kaçırılan Makaracı Çikinova kralı Egemen olabilirdi. Bizimkiler 2. maç öncesi çikinovayı ziyaret eder, gururla paylaşırlar artık” ifadelerini kullandı.